Giornalisti: Cristina Di Domenico nuova caporedattrice Tgr Rai Toscana. Gli auguri dell’Ast (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Cdr della Tgr Rai Toscana ha comunicato all'Associazione Stampa, sindacato unico e unitario dei Giornalisti, che la collega Cristina Di Domenico sarà la nuova caporedattrice. L'annuncio della nomina, da parte del condirettore della Tgr Rai, Carlo Fontana, è arrivato dopo che il Cdr, affiancato e sostenuto dall'Ast, aveva proclamato lo stato d'agitazione perchè la redazione, da due mesi, era senza capo redattore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Cdr della Tgr Raiha comunicato all'Associazione Stampa, sindacato unico e unitario dei, che la collegaDisarà la. L'annuncio della nomina, da parte del condirettore della Tgr Rai, Carlo Fontana, è arrivato dopo che il Cdr, affiancato e sostenuto dall'Ast, aveva proclamato lo stato d'agitazione perchè la redazione, da due mesi, era senza capo redattore L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Giornalisti: Cristina Di Domenico nuova caporedattrice Tgr Rai Toscana. Gli auguri dell’Ast - LaVi24865063 : RT @candemet8992: Cristina fino ad ora ha dimostrato di essere carina, a modo e soprattutto non invadente. Non è mai caduta in provocazioni… - AleCaruso87 : RT @candemet8992: Cristina fino ad ora ha dimostrato di essere carina, a modo e soprattutto non invadente. Non è mai caduta in provocazioni… - sillsylvie_ : RT @candemet8992: Cristina fino ad ora ha dimostrato di essere carina, a modo e soprattutto non invadente. Non è mai caduta in provocazioni… - fangirlobv : RT @candemet8992: Cristina fino ad ora ha dimostrato di essere carina, a modo e soprattutto non invadente. Non è mai caduta in provocazioni… -