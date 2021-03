Enel | OPA parziale da 1 | 2 miliardi sul 10% di Enel Americas

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito della già annunciata operazione di riorganizzazione societaria che ha lo scopo di integrare le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppoin Centro e Sud America (escluso il Cile) nella controllata quotata cilenaAméricas, ha lanciato una offerta pubblica di acquisto volontariasulle azioni ordinarie e sulle American Depositary Shares (ADS) diAméricas, fino a un massimo di 7.608.631.104azioni, pari al 10% dell’attuale capitale. L’OPA, annunciata il 17 dicembre 2020, è condizionata all’efficacia della fusione per incorporazione di EGP Américas S.p.A. inAméricas, prevista per il primo aprile 2021, e “rappresenta un’opportunità per gli ...

