Emanuele Piazza, l’eroe dimenticato ucciso dalla mafia (Di martedì 16 marzo 2021) “Ci ha lasciato a 29 anni e nel giro di poche ore ogni sua traccia terrena è stata cancellata”. Inizia con queste parole il comunicato Stampa con cui l’Associazione Per Onorare la Memoria dei Caduti Nella Lotta Contro la mafia presenta l’evento commemorativo che si terrà oggi, martedì 16 marzo, alle ore 10.30, a Palermo. Sono trascorsi 31 anni da quando Emanuele Piazza, giovane poliziotto e agente dei servizi segreti italiani, determinato nel voler far luce sul fallito attentato al giudice Falcone e sull’omicidio del collega, è stato ucciso atrocemente dalla mafia. Tradito da quello che lui riteneva essere suo amico (Francesco Onorato), Piazza è stato portato in uno scantinato con l’inganno e poi strangolato. ll suo corpo è stato sciolto nell’acido. ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 marzo 2021) “Ci ha lasciato a 29 anni e nel giro di poche ore ogni sua traccia terrena è stata cancellata”. Inizia con queste parole il comunicato Stampa con cui l’Associazione Per Onorare la Memoria dei Caduti Nella Lotta Contro lapresenta l’evento commemorativo che si terrà oggi, martedì 16 marzo, alle ore 10.30, a Palermo. Sono trascorsi 31 anni da quando, giovane poliziotto e agente dei servizi segreti italiani, determinato nel voler far luce sul fallito attentato al giudice Falcone e sull’omicidio del collega, è statoatrocemente. Tradito da quello che lui riteneva essere suo amico (Francesco Onorato),è stato portato in uno scantinato con l’inganno e poi strangolato. ll suo corpo è stato sciolto nell’acido. ...

Advertising

UnoTvnews : Emanuele Piazza, anche l'associazione Joe Petrosino alla cerimonia commemorativa - MIPiemonte : ?? Corso Vittorio Emanuele II(TO) ? Chiusura tratto stradale fino al 30/04/21 fra corso M. d'Azeglio e Porta Nuova i… - ABarkucci : #ilbellodivivereabusto in Via A.Pozzi, pieno centro storico, nella nuova piazza Vittorio Emanuele. Degrado e trascu… - Emanuele_Mol99 : RT @arrigoni_paolo: ?? Lecco, piazza della stazione ieri sera. Ma il problema del PD e della giunta Gattinoni era il nome della piazza (Leg… - AnsaLombardia : Covid: a Milano tanta gente per shopping e aperitivo. Ultime compere in corso Vittorio Emanuele e in piazza Duomo |… -