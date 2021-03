Elisa Isoardi: chi è, età, carriera, altezza, chi è il compagno, Instagram, Matteo Salvini, L’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ tutto pronto per il ritorno delL’Isola dei Famosi: il programma, dopo un anno di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, riparte questa sera con una nuova veste. Sarà Ilary Blasi al timone dell’avventura: con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio due opinioniste simpatiche e pungenti, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche la conduttrice Elisa Isoardi: conosciamola meglio. Elisa Isoardi: chi è, età, carriera Elisa Isoardi è nata a Cuneo il 27 dicembre del 1982. Originaria di Monterosso Grana, Elisa è cresciuto a Caraglio. Nel 1998 ha vinto il titolo di Miss Fragola e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ tutto pronto per il ritorno deldei: il programma, dopo un anno di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, riparte questa sera con una nuova veste. Sarà Ilary Blasi al timone dell’avventura: con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio due opinioniste simpatiche e pungenti, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche la conduttrice: conosciamola meglio.: chi è, età,è nata a Cuneo il 27 dicembre del 1982. Originaria di Monterosso Grana,è cresciuto a Caraglio. Nel 1998 ha vinto il titolo di Miss Fragola e ...

