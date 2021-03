Effetto palloncino | tutti i modi per prevenire e combattere la ritenzione idrica

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sedentarietà, fattori ormonali, dieta ipocalorica e ipoproteica, intolleranze alimentari, accumulo di tossine e alcuni farmaci. Queste, come ci spiega la dottoressa Chiara Chianese, medico estetico di MioDottore, che ha aderito al progetto di video consulenza online attivato dalla piattaforma, sono tra le principali cause della ritenzione idrica. Una condizione patologica, sebbene non grave, a cui è possibile far fronte con i dovuti accorgimenti: dalla tavola allo stile di vita passando per trattamenti specifici. E, non ultimo, anche una beauty routine costante a base di creme, massaggi, e bagni di sale. Abbiamo fatto il punto della situazione con il suo aiuto.