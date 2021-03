Drieu La Rochelle | un pensatore controcorrente nel solco dell’Europa delle patrie

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Ricorre oggi l’anniversario della scomparsa di PierreLa, morto suicida a Parigi il 15 marzo 1945. Dell’intellettuale francese si è discusso spesso impropriamente e con la critica che subiscono coloro che hanno operato in nome della ribellione. Nel ricordo della sua figura riteniamo utile raccontarne l’essenza del pensiero ed il sogno europeo, apparente utopia cancellata dall’odierna “Unione”. Una costante compagna dell’esistenza diLafu la solitudine. L’estraneità verso la società francese della sua epoca esercitò un peso schiacciante sin dall’adolescenza. Dopo le difficoltà scolastiche (che portarono al primo pensiero di suicidio) la sua figura riuscì ad assumere notorietà. Considerato un eretico dai più, racchiuse la propria vita nella ricerca di qualcosa di astratto che ...

Comprendere appieno la nebulosa vicenda di PierreLa, una delle personalità più controverse del Novecento e rimasta per lungo tempo ai margini del riconoscimento pubblico, attraverso la biografia del belga Pol Vandromme, critico ...A quell'epoca, Fabre-Luce, insieme con altri amici intellettuali come Bertrand de Jouvenel, PierreLae Ramon Fernandez stava avvicinandosi al Parti Populaire di Jacques Doriot, un ...Questi formidabili versi chiudono Interrogation, una raccolta di sedici poemetti pubblicata a spese dell’autore in centocinquanta copie nel 1917, che segna l’esordio letterario di Pierre Drieu la ...