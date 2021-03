Dl Sostegno | Durigon | “Previsti 5 miliardi per Piano vaccini”

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – “Dalla crisi provocata dalla pandemia non ne usciamo con gli indennizzi ma con un”. È quanto ha affermato il sottosegretario all’Economia, Claudio, anticipando a Radio 24 alcuni contenuti del dl. Nel dl– ha annunciato– “ci saranno 5per i. Si tratta di unconcreto per la vaccinazione, con risorse importanti”. Lo stanziamento servirà per acquisto, distribuzione e produzione e per il polo vaccinale annunciato dal ministro Giorgetti. Nella prima bozza del decreto erano, pere cure, 2. Sul fronte del Fisco il sottosegretario ha confermato la richiesta di cancellazione di circa ...

Advertising

polimerica_it : RT @PolimericaNews: Plastics tax verso nuovo rinvio? Il sottosegretario al Tesoro Claudio Durigon ha anticipato al quotidiano Repubblica le… - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Plastics tax verso nuovo rinvio? Il sottosegretario al Tesoro Claudio Durigon ha anticipato al quotidiano Repubblica le… - Ca_Lato : RT @PolimericaNews: Plastics tax verso nuovo rinvio? Il sottosegretario al Tesoro Claudio Durigon ha anticipato al quotidiano Repubblica le… - PolimericaNews : Plastics tax verso nuovo rinvio? Il sottosegretario al Tesoro Claudio Durigon ha anticipato al quotidiano Repubblic… - SimplasticSrl : Plastics tax verso nuovo rinvio? Il sottosegretario al Tesoro Claudio Durigon ha anticipato al quotidiano Repubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno Durigon

Il Messaggero

Nel dl" ha annunciato" "ci saranno 5 miliardi per i vaccini. Si tratta di un piano concreto per la vaccinazione, con risorse importanti". Lo stanziamento servirà per acquisto, ...Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Economia, Claudio, anticipando a Radio 24 alcuni contenuti del dle confermando la richiesta di cancellazione di circa 60 milioni di ...Il sottosegretario al ministero dell'Economia ha inoltre annunciato stralcio cartelle fino al 2015 con soglia di 5mila euro ...Rottamazione cartelle, la soglia sarà di 5.000 euro per quelle fino al 2015 e lo stralcio sarà per tutti: lo anticipa stamani il sottosegretario al Mef Claudio Durigon a ...