DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 16 marzo: Can e Sanem babysitter

Continua la programmazione pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Nel corso dell'episodio che verrà trasmesso martedì 16 marzo 2021, il pubblico italiano continuerà ad assistere agli stratagemmi degli amici di Sanem per farla tornare tra le braccia del suo amato Can. I due chiederanno alla scrittrice di prendersi cura di una bambina che è figlia di una sua amica. Successivamente chiameranno anche il fotografo con una scusa per fargli passare insieme la serata. Il piano della coppia funzionerà, infatti il Divit e la Aydin si riavvicineranno. Il piano di Mihriban e Aziz per far rimettere insieme Can e Sanem

