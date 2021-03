Così la Cavour governa (insieme) l’onda Covid e gli F-35B. Parla l’amm. Cavo Dragone (Di lunedì 15 marzo 2021) Valenza strategica e collaborazione transatlantica sono gli architrave che guidano la nave Cavour, attualmente impegnata nell’Atlantico per la certificazione all’imbarco degli F-35B. Ma il contributo della Marina militare non si ferma qui in questa occasione. Infatti, la Forza armata si è resa anche protagonista di un’esperienza felice, in questo periodo Così duro e cupo per il nostro Paese. Grazie a un particolare sistema messo in atto dallo Stato maggiore della Marina, l’intero equipaggio e gli ospiti americani sono attualmente in una bolla Covid-free. E lo rimarranno ormai fino alla fine delle operazioni. Un risultato importante, frutto di un rigido protocollo, dell’uso di algoritmi e di controlli rigorosi. Una strategia anti-pandemica che ha tenuto col fiato sospeso fino a pochi giorni fa il capo di Stato maggiore ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Valenza strategica e collaborazione transatlantica sono gli architrave che guidano la nave, attualmente impegnata nell’Atlantico per la certificazione all’imbarco degli F-35B. Ma il contributo della Marina militare non si ferma qui in questa occasione. Infatti, la Forza armata si è resa anche protagonista di un’esperienza felice, in questo periododuro e cupo per il nostro Paese. Grazie a un particolare sistema messo in atto dallo Stato maggiore della Marina, l’intero equipaggio e gli ospiti americani sono attualmente in una bolla-free. E lo rimarranno ormai fino alla fine delle operazioni. Un risultato importante, frutto di un rigido protocollo, dell’uso di algoritmi e di controlli rigorosi. Una strategia anti-pandemica che ha tenuto col fiato sospeso fino a pochi giorni fa il capo di Stato maggiore ...

