Che cosa aspettarsi da Falcon and the Winter Soldier (la parola ai protagonisti) (Di lunedì 15 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=tK5XoqD q4g "Sono bastati quei 12 secondi in Capitan America: Civil War a farci capire che insieme avrebbero potuto sostenere un'intera produzione, incentrata su temi molto seri ma con momenti altrettanto leggeri alla Marvel". A parlare è Malcolm Spellman, capo-sceneggiatore di Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie Disney+ che farà il suo debutto il 19 marzo. Dopo il successo di WandaVision, l'asticella delle aspettative si è alzata: "Vogliamo dimostrare che possiamo fare in tv cose grandi quanto quelle dei film. E, in effetti, nel primo episodio esordiamo con un bel botto", aggiunge Kevin Feige, il big boss di Marvel Studios, durante la presentazione internazionale della serie. Anche se la trama resta ancora avvolta nel mistero, è evidente che i due protagonisti saranno alle ...

