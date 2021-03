AstraZeneca: l’Aifa sospende la somministrazione in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) l’Aifa ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca su tutto il territorio nazionale: “Misura temporanea e precauzionale” In linea con analoghi provvedimenti adottati in altri Paesi Europei (l’ultima in ordine di tempo è la Germania) l’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha deciso di sospendere temporaneamente, e in via precauzionale, la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. In attesa del pronunciamento dell’Ema, l’Aifa di concerto con gli altri Paesi Europei, valuterà tutti gli eventi avversi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione, oltre a rendere disponibile qualsiasi altra informazione si evidenzierà dalle ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021)ha deciso dire ladel vaccino anti-Covidsu tutto il territorio nazionale: “Misura temporanea e precauzionale” In linea con analoghi provvedimenti adottati in altri Paesi Europei (l’ultima in ordine di tempo è la Germania)(Agenziana del Farmaco) ha deciso dire temporaneamente, e in via precauzionale, ladel vaccino anti-Covidsu tutto il territorio nazionale. In attesa del pronunciamento dell’Ema,di concerto con gli altri Paesi Europei, valuterà tutti gli eventi avversi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione, oltre a rendere disponibile qualsiasi altra informazione si evidenzierà dalle ...

