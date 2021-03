Astrazeneca, 'chi ha fatto prima dose immune come i guariti'. L'ipotesi di Novelli (Di lunedì 15 marzo 2021) I soggetti che hanno ricevuto gi una prima dose di vaccino Astrazeneca , per il quale oggi l Aifa ha deciso una sospensione temporanea precauzionale, sono in teoria confrontabili dal punto di vista ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 marzo 2021) I soggetti che hanno ricevuto gi unadi vaccino, per il quale oggi l Aifa ha deciso una sospensione temporanea precauzionale, sono in teoria confrontabili dal punto di vista ...

Advertising

CottarelliCPI : Due sere fa il magistrato che ha iniziato le indagini sui decessi post Astrazeneca era in TV confermando nella sost… - NicolaPorro : #Burioni se la prendeva con i giornalisti che riportavano le notizie sulle morti sospette dopo il #vaccino di… - Adnkronos : #AstraZeneca, vaccino Lazio: sms a chi ha prenotato - anitaelaura : Sapete che c è chi muore di emmoraggia per un farmaco che per la maggioranza è innoquo? La trombosi rara che ha co… - Fedex546 : RT @michelerizzi3: Aifa vieta uso vaccino Astrazeneca ! Chi ha fatto la prima dose che farà? -