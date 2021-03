Zenit San Pietroburgo | vaccino per chi compra un biglietto

Leggi su zon

(Di domenica 14 marzo 2021) I tifosi delloSansaranno vaccinati da qui a fine stagione grazie a questa strepitosa iniziativa del club russo L’iniziativa proposta dalloSanper supportare la campagna vaccinale in Russia ha dell’incredibile. Lo, campione in carica del campionato russo e vincitore in passato anche di una Coppa Uefa e una Supercoppa Europea nel 2008, lo ha annunciato tramite il suo profilo Twitter: «Compri un, a te il». «IlSputnik V sarà disponibile per tutti i presenti al match al di sopra dei 18 anni. Per favore portate con voi il passaporto e la tessera sanitaria, vi verrà richiesto di essere visitati da un medico per l’approvazione alla vaccinazione», si legge sull’account social del ...