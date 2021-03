Vaccino AstraZeneca, arriva la richiesta UFFICIALE: “Sospendetelo” (Di domenica 14 marzo 2021) Il Vaccino AstraZeneca nella bufera. Negli ultimi giorni casi di morti sospette dopo la somministrazione del farmaco. Autorità mediche si appellano al Governo: “Sospendetelo“. In Italia la campagna di vaccinazione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 14 marzo 2021) Ilnella bufera. Negli ultimi giorni casi di morti sospette dopo la somministrazione del farmaco. Autorità mediche si appellano al Governo: ““. In Italia la campagna di vaccinazione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

poliziadistato : ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è co… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - Marchese_84 : RT @actarus1070: Cercano di sgonfiare i problemi emersi con il vaccino Astrazeneca ma per fortuna non tutti sono scemi in questo paese e no… - MariaLu91149151 : RT @sonoallergico: 250 positivi (asintomatici compresi) su 100.000 sono sufficienti a chiudere una città. 44 reazioni gravi al #vaccino (de… -