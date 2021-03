Vaccini | Astrazeneca è sicuro | lo dice Speranza

(Di domenica 14 marzo 2021) Iin Italia e in Europa sono tutti efficaci e sicuri, ma ciò non toglie che continueremo a verificare e controllare tutto con la massima attenzione, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Pensate al vaccino, quello dei presunti effetti collaterali mortali tutti da ... Isono costati all'Europa 22 miliardi di euro . E questo più o meno si sapeva. Ma, dicono gli ...e gli altrisono sicuri "Ho piena fiducia nelle nostre agenzie regolatorie l'europea Ema e l'italiana Aifa", prosegue il ministro. Iin Italia e in Europa sono tutti ...Per quanto riguarda i timori legati al vaccino AstraZeneca, Gelmini spiega: “quello che ci preoccupa è che si è creata una situazione di diffidenza sul vaccino AstraZeneca, ma dobbiamo affidarci alla ...Noto Sondaggi, in appena quattro mesi il fronte degli attendisti è salito dal 15 al 21 per cento. Resta la paura di ammalarsi. Per oltre sette cittadini su 10 la campagna d’immunizzazione deve prosegu ...