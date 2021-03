Tentato furto in trasferta sulla motrice con targhe false: bloccato in autostrada e denunciato (Di domenica 14 marzo 2021) Hanno cercato di rubare un rimorchio al porto di Ancona, ma gli agenti della polizia strdale di Vasto sud sono riusciti a intervenire per sventare il colpo. È accaduto ieri mattina, quando il reparto ... Leggi su chietitoday (Di domenica 14 marzo 2021) Hanno cercato di rubare un rimorchio al porto di Ancona, ma gli agenti della polizia strdale di Vasto sud sono riusciti a intervenire per sventare il colpo. È accaduto ieri mattina, quando il reparto ...

