(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar (Adnkronos) - "Sono davvero felice non solo di sentire chevorrà ideare ed applicare delle politiche per i giovani per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e le università. Ma soprattutto sono felice di sentire che vorrà dare voce ai giovani per ciò che realmente serve: far sentire il loro peso nella proposta politica". Giovanni Crisanti, 21 anni, il piùall'Assemblea del Pd, mette un deciso 'mi piace' al discorso del neo segretario del Pd davanti all'Assemblea. "Reputoche un segretario di partito chieda di vedere volti e non maschere. Come anche la necessaria attenzione posta sulla questione di genere e delle Piccole e medie imprese. Tutti temi che devono tornare ad essere temi progressisti", spiega Crisanti all'Adnkronos. Ma sono tanti gli spunti da ...

Advertising

AndreaRomano9 : Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (#Casalino o chiunque altro) definisca il @pdnetwork un corpo con “can… - TV7Benevento : Pd: il delegato più giovane, 'Letta rivoluzionario, sue parole ci rendono felici'... - natanever : RT @altropadrepio: #artsoul #areeinterne #sud Domani parliamo di Art Soul, il più innovativo progetto di rilancio delle aree interne d’Ita… - sschoolucsi : RT @altropadrepio: #artsoul #areeinterne #sud Domani parliamo di Art Soul, il più innovativo progetto di rilancio delle aree interne d’Ita… - donpeppinodiana : RT @altropadrepio: #artsoul #areeinterne #sud Domani parliamo di Art Soul, il più innovativo progetto di rilancio delle aree interne d’Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : delegato più

... accompagnato, nell'occasione dall'assessoreai lavori pubblici, Leonardo Sposato. Si è ... che è previsto un ulteriore investimento di 120 mila euro per renderla sempresicura, in vista ...... è come se in un'azienda privata, in cui l'amministratoreha portato al declino l'azienda, ... " Sarà necessario pensare a come far entraregente possibile in centro, per riportarlo vivo e ...