Morto docente a Biella | Piemonte sospende AstraZeneca

(Di domenica 14 marzo 2021) A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a, di una cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo, ha disposto l’immediata sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccinoper accertamenti sul lotto coinvolto. È stata subito convocata la Commissionese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste. “Si tratta di un atto di estrema prudenza, in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso”, commenta l’assessore ...

Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - MediasetTgcom24 : Docente morto a Biella, il Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca #covid - barbaraanfossi1 : @LegaSalvini - SoniaLaVera : RT @FmMosca: Morto docente a Biella, Piemonte sospende vaccino Astrazeneca - derek_zth : RT @sabrimaggioni: Morto un docente di Biella dopo somministrazione vaccino #AstraZeneca: vaccinato ieri. L’Unità di crisi della Regione P… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto docente

A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di una cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario ...... Antonio Rinaudo, a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella , di una cui nella giornata di ieri era stato somministrato il siero. Lo stop è stato deciso su tutto il ...Torino, 14 mar. (LaPresse) – A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti ...A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare ...