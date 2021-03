LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Perez svetta con la Red Bull, 2° Leclerc sulla Ferrari (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Sergio Perez Red Bull Racing1:30.309 342 Charles Leclerc Ferrari+0.177 42 3 Lando NORRIS McLaren+0.352 33 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.519 43 5 Esteban OCON Alpine+1.001 34 6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.744 43 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.097 57 8 George RUSSELL Williams+2.422 55 9 Lance STROLL Aston Martin+5.791 57 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.331 10.43 Leclerc parte con 1’36?7, mentre il secondo giro di Stroll è in 1’36?8 a parità di mescola. Vedremo se questo equilibrio si confermerà anche col passare delle tornate… 10.42 Leclerc monta gomma bianca e si appresta a simulare virtualmente la seconda parte di gara. Medesimo programma di lavoro (apparentemente) ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 SergioRedRacing1:30.309 342 Charles+0.177 42 3 Lando NORRIS McLaren+0.352 33 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.519 43 5 Esteban OCON Alpine+1.001 34 6 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.744 43 7 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.097 57 8 George RUSSELL Williams+2.422 55 9 Lance STROLL Aston Martin+5.791 57 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+6.331 10.43parte con 1’36?7, mentre il secondo giro di Stroll è in 1’36?8 a parità di mescola. Vedremo se questo equilibrio si confermerà anche col passare delle tornate… 10.42monta gomma bianca e si appresta a simulare virtualmente la seconda parte di gara. Medesimo programma di lavoro (apparentemente) ...

