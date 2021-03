Letta eletto segretario Pd: 'Serve nuovo partito | Per il post Draghi si vince solo con coalizioni, parlerò col M5s di Conte' (Di domenica 14 marzo 2021) 'Saluto e ringrazio Zingaretti per avermi cercato. Siamo amici e lavoreremo insieme'. Lo ha detto Enrico Letta , aprendo l'assemblea dem che lo ha eletto segretario con 860 sì, 2 no e 4 astenuti. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) 'Saluto e ringrazio Zingaretti per avermi cercato. Siamo amici e lavoreremo insieme'. Lo ha detto Enrico, aprendo l'assemblea dem che lo hacon 860 sì, 2 no e 4 astenuti. '...

repubblica : ?? Pd, Enrico Letta eletto segretario con 860 si', 2 no e 4 astenuti. 'Un grandissimo onore, ce la mettero' tutta' - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta è stato eletto Segretario del #PD Sì 860 No 2 Astenuti 4 - repubblica : Pd, oggi l'assemblea in diretta streaming. Enrico Letta sarà eletto segretario: 'Ci sono, riparto dalle sezioni' - GeMa7799 : Ius soli e Bella ciao, ecco il Pd di Letta. L'assemblea lo ha eletto segretario. 'Sarei molto felice se il governo… - PrimaCommunica2 : Enrico Letta eletto nuovo Segretario del Pd. Le linee del suo mandato -