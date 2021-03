La strana decisione del Piemonte di bloccare un lotto di AstraZeneca per “estrema prudenza”

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Lo ha reso noto la Regione stessa, sulla sua pagina web. Inundel vaccinoè stato bloccato a seguito della notizia del decesso di un docente di Biella, morto questa mattina dopo essere stato vaccinato ieri pomeriggio contro il covid nel centro vaccinale di Candelo. Sandro Tognatti, insegnante di clarinetto, 58 anni. Le centinaia di persone che erano in fila per esser vaccinate in giornata consono state quindi rimandate a casa. Ovviamente per ora non c’è alcuna causa effetto tra l’inoculazione di ieri pomeriggio e il decesso di questa mattina: non solo non c’è ancora l’autopsia (e tanto meno il referto), ma, anche in riferimento ai due decessi siciliani e a quello di Bologna, non c’è nessun rapporto di causa effetto. Per ora si parla solo di casualità. Si legge nella nota della ...