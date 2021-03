Inter, Conte ringrazia la squadra per la vittoria su Instagram – FOTO (Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha festeggiato la vittoria sul campo del Torino con un messaggio su Instagram rivolto ai propri giocatori – FOTO Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha festeggiato la vittoria sul campo del Torino con un messaggio su Instagram rivolto ai propri giocatori. L’allenatore nerazzurro ha voluto ringraziare la sua squadra per aver ottenuto una vittoria nel giorno della sua 500esima panchina in carriera. View this post on Instagram A post shared by Antonio Conte (@antonioConte) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico dell’Antonioha festeggiato lasul campo del Torino con un messaggio surivolto ai propri giocatori –Il tecnico dell’Antonioha festeggiato lasul campo del Torino con un messaggio surivolto ai propri giocatori. L’allenatore nerazzurro ha volutore la suaper aver ottenuto unanel giorno della sua 500esima panchina in carriera. View this post onA post shared by Antonio(@antonio) Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterAtalanta! ???? #FORZAINTER ???? - SerieA : Non si esaurisce mai: Antonio Conte, equazione di energia ?????? @Inter #SerieATIM #WeAreCalcio - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Tutti i ragazzi sono totalmente coinvolti' ??? Così Antonio #Conte al termine di… - Daniele20052013 : Inter, Conte ringrazia la squadra per la vittoria su Instagram – FOTO - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, 500 panchine per Conte: “Grazie ragazzi, bello festeggiare con questa vittoria” -