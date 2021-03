I 10 look indimenticabili di Sanremo 2021

(Di domenica 14 marzo 2021) Il 71° Festival disi è concluso con l’indiscusso successo dei Maneskin. La rock band ha lasciato il segno anche per l’outfit sfoggiato proprio durante la finale della kermesse canora. Per l’occasione, tutto il gruppo si è presentato sul palco dell’Ariston con un nude-parzialmente nascosto da eleganti ricami in argento. Ma questo non è stato l’unico dei 10che hanno già fatto la storia di. I Maneskin si sono iscritti di diritto nell’elenco delle star della musica internazionale che hanno lasciato i fan a bocca aperta per il loro stile a dir poco “audace”. Prima della band italiana c’è stata Cher che ha scelto un effetto nude anche agli Oscar, oppure la provocatrice Miley Cirus. Non mancano all’appello nemmeno Beyoncé e Lady Gaga. A proposito di abbigliamento, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : look indimenticabili

Il Fatto Quotidiano

Gli accessori da rapper e i colori tenui degli abiti sono. C'è, tuttavia, un ... Undi certo non proprio sobrio, ma destinato a far chiacchierare in tanti....larga con il nodo storto e l'immancabile orologio sopra il polsino sono glitratti ... I suoisovversivi, portati con fare disinvolto gli hanno procurato negli anni l'etichetta di ...Dai Maneskin a Orietta Berti: i look indimenticabili di Sanremo 2021. Il 71° Festival di Sanremo si è concluso con l’indiscusso successo dei Maneskin. La rock band ha lasciato il segno anche per ..."She was a sk8r boi she said see ya l8r boi" ha scritto la super modella nella didascalia dell'album e sono, ovviamente, i versi indimenticabili del brano più famoso di Avril. Bella ha mostrato il suo ...