Formula 1, Verstappen il più veloce nell'ultimo giorno di test in Bahrain (Di domenica 14 marzo 2021) Formula 1, la terza giornata dei test invernali in Bahrain. Max Verstappen il più veloce. 3° Sainz. SAKHIR (Bahrain) – E' Max Verstappen il più veloce nella terza giornata dei test invernali di Formula 1 in Bahrain. Dopo aver inaugurato nel migliore dei modi questo trittico di test, l'olandese ha chiuso ancora una volta davanti a tutti nel suo secondo giorno in pista. A sorpresa alle sue spalle Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri. The @Aramco Pre-Season test in Bahrain has officially come to an end @Max33Verstappen was the fastest overall, with a lap time of 1:28.960 #F1 #F1testing

