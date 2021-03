F1, Valtteri Bottas: “Difficile dire dove siamo al momento, ma il lavoro è nella direzione giusta” (Di domenica 14 marzo 2021) Il finlandese Valtteri Bottas ha concluso in settima posizione l’ultimo giorno di test di F1 sul circuito di Sakhir (Bahrain), che precede l’inizio del Mondiale 2021 previsto il 28 marzo su questa stessa pista. Il finnico non ha cercato la prestazione a bordo della Mercedes, concentrandosi per lo più sulla messa a punto della macchina e sui long run per capire meglio il comportamento della W12. Da questo punto di vista c’è soddisfazione in Valtteri, che si è mostrato fiducioso: “E’ Difficile dire dove siamo esattamente e logicamente non conosciamo il programma di lavoro delle altre squadre. Tuttavia posso dire che le sensazioni sono state positive e mi sono sentito più a mio agio con la macchina rispetto ai giorni precedenti“, le ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il finlandeseha concluso in settima posizione l’ultimo giorno di test di F1 sul circuito di Sakhir (Bahrain), che precede l’inizio del Mondiale 2021 previsto il 28 marzo su questa stessa pista. Il finnico non ha cercato la prestazione a bordo della Mercedes, concentrandosi per lo più sulla messa a punto della macchina e sui long run per capire meglio il comportamento della W12. Da questo punto di vista c’è soddisfazione in, che si è mostrato fiducioso: “E’esattamente e logicamente non conosciamo il programma didelle altre squadre. Tuttavia possoche le sensazioni sono state positive e mi sono sentito più a mio agio con la macchina rispetto ai giorni precedenti“, le ...

