Domenica In: Greta Scarano, il Commissario Montalbano e i progetti futuri (Di domenica 14 marzo 2021) L’attrice Greta Scarano commenta con Mara Venier e Giovanna Botteri la recente partecipazione nell’ultimo episodio del Commissario Montalbano e i progetti futuri Alla presenza di Giovanna Botteri e in collegamento con Ornella Muti, Mara Venier ha dialogato de “Il metodo Catalanotti”, l’ultimo episodio andato in onda su Rai Uno sul Commissario Montalbano, insieme a Greta Scarano. Nell’episodio in questione, l’attrice ha interpretato Antonia, la donna che fa perdere la testa fino a far innamorare il Commissario Montalbano. La fiction ha smosso le coscienze e il dibattito pubblico perché, oltre al caso da risolvere, stavolta il Commissario Montalbano ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 marzo 2021) L’attricecommenta con Mara Venier e Giovanna Botteri la recente partecipazione nell’ultimo episodio dele iAlla presenza di Giovanna Botteri e in collegamento con Ornella Muti, Mara Venier ha dialogato de “Il metodo Catalanotti”, l’ultimo episodio andato in onda su Rai Uno sul, insieme a. Nell’episodio in questione, l’attrice ha interpretato Antonia, la donna che fa perdere la testa fino a far innamorare il. La fiction ha smosso le coscienze e il dibattito pubblico perché, oltre al caso da risolvere, stavolta ilha ...

Advertising

greta_muccia3 : È domenica, sta piovendo e tu non sei nel mio letto - zani_greta : Vorrei essere interista per aver qualcosa da fare in questa domenica da coma - CLAUDIAMAN66 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA ERMAL META, GRETA SCARANO, ARISA E LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE - marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA ERMAL META, GRETA SCARANO, ARISA E LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE - zani_greta : domenica da mamma ?? -