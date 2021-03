DIRETTA Parma-Roma: segui la partita LIVE (Di domenica 14 marzo 2021) Alle 15 si accende il pomeriggio del campionato di Serie A, scendono in campo allo Stadio Tardini il Parma e la Roma. La Roma di Fonseca vive un momento molto positivo, testimoniato anche dal successo in Europa League che ha lanciato i giallorossi verso i quarti di finale della competizione europea (manca ancora la gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 marzo 2021) Alle 15 si accende il pomeriggio del campionato di Serie A, scendono in campo allo Stadio Tardini ile la. Ladi Fonseca vive un momento molto positivo, testimoniato anche dal successo in Europa League che ha lanciato i giallorossi verso i quarti di finale della competizione europea (manca ancora la gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Mediagol : #Parma-#Roma, #Live #SerieA 14/03/2021: segui la diretta - g_iallorossi : ??Torna #Dzeko, #ElShaarawy dal primo minuto. Questa la formazione #ufficiale dell'#ASRoma scelta da mister… - VoceGiallorossa : ?Pronti per @1913parmacalcio-@OfficialASRoma? Prepartita di @MerKanT92 e Vincenzo Pennisi, diretta testuale di… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: GRAZIANO E IL RITORNO IN SERIE A 14.03.2021 ORE 15:00 PARMA-ROMA E IN DIRETTA SEGUIREMO LA PARTITA - gianlu_79 : GRAZIANO E IL RITORNO IN SERIE A 14.03.2021 ORE 15:00 PARMA-ROMA E IN DIRETTA SEGUIREMO LA PARTITA -