Coronavirus, sono 1.305 i nuovi casi in Toscana e 19 i decessi (Di domenica 14 marzo 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 14. I ricoverati nei reparti Covid salgono a 1559 (50 in più rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 14 marzo 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 14. I ricoverati nei reparti Covid salgono a 1559 (50 in più rispetto a ieri)

