Cina | a Pechino 10 mln di persone vaccinate

(Di domenica 14 marzo 2021), 14 mar. (Adnkronos/Xin) - Alle 9.30 ore locali a Pecchino sono state somministrate 10 milioni di dosi di vaccino per contrastare il Covid. Secondo le autorità locali 3,34 milioni hanno ricevuto le due dosi del vaccino.

Pechino, 14 mar. (Adnkronos/Xin) - Alle 9.30 ore locali a Pecchino sono state somministrate 10 milioni di dosi di vaccino per contrastare il Covid. Secondo le autorità locali 3,34 milioni hanno ...Solo un membro dell'Assemblea nazionale del popolo ha votato conto il progetto Il Parlamento cinese ha approvato oggi quasi all'unanimità un progetto che prevede modifiche al sistema elettorale di Hong Kong