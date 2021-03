America’s Cup, Max Sirena: “Provate entrate diverse in pre-partenza e set-up. Domani buone condizioni” (Di domenica 14 marzo 2021) Il vento leggerissimo ha impedito la disputa delle due regate odierne di America’s Cup. ll regolamento prevede che soffi una brezza di almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi prima della partenza, ma purtroppo queste condizioni non si sono mai verificate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e dunque il confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand non si è potuto consumare. Il punteggio resta in perfetta parità (3-3), gara-7 e gara-8 sono state rinviate a Domani (lunedì 15 marzo), quando dovrebbero esserci 10-15 nodi secondo le previsioni meteo (questo il range più ampio, prendendo in considerazione le varie opinioni). L’equipaggio italiano sta tenendo testa ai Kiwi e, dopo il botta e risposta dei primi tre giorni di gara, c’è la sensazione che la contesa per la conquista della Vecchia Brocca possa prendere una ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Il vento leggerissimo ha impedito la disputa delle due regate odierne diCup. ll regolamento prevede che soffi una brezza di almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi prima della, ma purtroppo questenon si sono mai verificate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e dunque il confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand non si è potuto consumare. Il punteggio resta in perfetta parità (3-3), gara-7 e gara-8 sono state rinviate a(lunedì 15 marzo), quando dovrebbero esserci 10-15 nodi secondo le previsioni meteo (questo il range più ampio, prendendo in considerazione le varie opinioni). L’equipaggio italiano sta tenendo testa ai Kiwi e, dopo il botta e risposta dei primi tre giorni di gara, c’è la sensazione che la contesa per la conquista della Vecchia Brocca possa prendere una ...

