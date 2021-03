Zona rossa e studenti in DaD, un incubo per le famiglie con 6 o 7 figli: “Non sappiamo dove girarci” (Di sabato 13 marzo 2021) Undici regioni italiane in Zona rossa da lunedì e scuole, di ogni ordine e grado, chiuse, con i disagi che verosimilmente aumenteranno soprattutto per le famiglie numerose. "A livello generale la situazione è insopportabile - spiega all'Adnkronos Mario Sberna, presidente dell'Associazione Nazionale famiglie Numerose- Basti pensare che, con la didattica a distanza, ognuno dei nostri figli dovrebbe avere uno strumento digitale a disposizione e non abbiamo proprio la possibilità economica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 marzo 2021) Undici regioni italiane inda lunedì e scuole, di ogni ordine e grado, chiuse, con i disagi che verosimilmente aumenteranno soprattutto per lenumerose. "A livello generale la situazione è insopportabile - spiega all'Adnkronos Mario Sberna, presidente dell'Associazione NazionaleNumerose- Basti pensare che, con la didattica a distanza, ognuno dei nostridovrebbe avere uno strumento digitale a disposizione e non abbiamo proprio la possibilità economica". L'articolo .

