Vela, Europeo Windsurf RSX: Mattia Camboni è medaglia d'argento

L'Europeo del Windsurf olimpico RS:X di Vilamoura (Portogallo) si colora d'azzurro nell'ultima giornata di gare grazie alla medaglia d'argento conquistata da Mattia Camboni. L'atleta delle Fiamme Azzurre, grazie a un 3° posto conquistato nella Medal Race finale, si laurea vice campione continentale nella disciplina. Un risultato eccezzionale, che fan ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo previste la prossima estate. L'oro è andato all'olandese Kiran Badloe, mentre il podio è stato all'israeliano Ofek Elimelech (bronzo). Ottima prova anche del giovane Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari), che ha chiuso al settimo posto. Un pizzico di amarezza, invece, per quanto riguarda la gara femminile, dove l'azzurra Marta Maggetti (Fiamme Gialle) si è presa il ...

VILAMOURA (Portogallo) - Day 3 : VELA OLIMPICA ...e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle) 470 MIXED Maria Vittoria Marchesini (SV Barcola Grignano) e Bruno Festo (LNI Mandello) Andrea Totis (LNI Mandello) e Alice Linussi (SV Barcola Grignano) EUROPEO ...

EUROPEO WINDSURF RS:X VILAMOURA DAY 4 – AZZURRI A CACCIA DEL PODIO

Europeo RS:X: argento per Mattia Camboni. Grande finale in tinta azzurra per l'Europeo del windsurf olimpico RS:X a Vilamoura in Portogallo.

Argento per Mattia Camboni, Marta Maggetti sfiora il podio

RS:X Maschile – Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) migliora il suo piazzamento sul podio, aveva il bronzo assicurato matematicamente, ma grazie a un terzo posto in rimonta nella Medal Race finale, corsa

