Uomini e donne, incidente per Gemma Galgani: la ricostruzione (Di sabato 13 marzo 2021) Puntata difficile per Gemma Galgani vittima di un incidente nell'ultima puntata di "Uomini e donne" che vedremo prossimamente: anticipazioni Non è stato un buon inizio di puntata per la seguitissima dama di "Uomini e donne Over", Gemma Galgani. Nell'ultimo episodio registrato ieri, venerdì 12 marzo, e che vedremo in onda prossimamente, la povera Gemma emozionatissima L'articolo proviene da Inews.it.

