Uomini e donne, il ritorno di Sirius dopo un mese di silenzio (Di sabato 13 marzo 2021) A novembre aveva salutato lo studio annunciando che per qualche mese sarebbe stato impegnato oltre oceano per lavoro. Pochi giorni fa è rientrato in Italia e ha ripreso possesso dei social annunciando ... Leggi su today (Di sabato 13 marzo 2021) A novembre aveva salutato lo studio annunciando che per qualchesarebbe stato impegnato oltre oceano per lavoro. Pochi giorni fa è rientrato in Italia e ha ripreso possesso dei social annunciando ...

istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - zazoomblog : Uomini e donne il ritorno di Sirius dopo un mese di silenzio - #Uomini #donne #ritorno #Sirius - AIncondizionato : @prohaska83 @_dajedepunta_ @ASRomaMe Sono da sempre affascinato dal sapere e dalle donne e uomini che lo dispensano. -