Tutele e ricollocamenti per gli esuberi Alitalia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Ministro Enrico Giovannini, martedì è in programma un incontro con la commissaria Ue Vestager sulla nuova. È fiducioso su un via libera di Bruxelles all’operazione? Il lavoro procede molto intensamente e auspico che martedì si possa fare un passo avanti verso una soluzione condivisa. Le questioni sono parecchie. Il passaggio dalla vecchiaa Ita prevede migliaia di lavoratori in meno (l’ipotesi più accreditata è 5-6mila uscite ndr). Come gestirete gli? Il Governorà tutti i lavoratori in eccesso. Stiamo parlando di lavoratori molto qualificati. Oltre a forme di sostegno tradizionali, il ministro Orlando sta immaginando strumenti innovativi, comprese nuove forme di ricollocazione. In che senso ricollocazione? La nuova compagnia non sarà una copia della precedente. Potrebbe creare servizi ...