Tirreno - Adriatico, a Prati di Tivo show di Pogacar: tappa e maglia (Di sabato 13 marzo 2021) La quarta tappa della Tirreno - Adriatico non ha tradito le attese. E' stato spettacolo dall'inizio alla fine con l'arrivo in salita a Prati di Tivo che ha premiato lo sloveno Tadej Pogacar (Uae - ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 marzo 2021) La quartadellanon ha tradito le attese. E' stato spettacolo dall'inizio alla fine con l'arrivo in salita adiche ha premiato lo sloveno Tadej(Uae - ...

Advertising

Cyclingnewsfeed : Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel wins stage 3 in Gualdo Tadino - JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 4: Terni - Prati di Tivo ????? 148 km ? 12:00 ?? ~ 16:15 #?? #TirrenoAdriatico ??… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - qn_lanazione : Ciclismo, Tirreno-Adriatico: il Gran Sasso incorona lo sloveno Tadej Pogacar - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo, #TirrenoAdriatico, a #PratidiTivo show di #Pogacar: tappa e maglia -