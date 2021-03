Sassuolo, De Zerbi: “Successo meritato, il Verona mette difficoltà tutti. Europa? Ci manca ancora qualcosa” (Di sabato 13 marzo 2021) Il Sassuolo batte il Verona e si avvicina sempre di più alla zona Europa.Successo dei neroverdi nella sfida del "Mapei Stadium" contro gli scaligeri, andata in scena questo pomeriggio e valida per la 27^ giornata di Serie A. Un Successo importante per la formazione di Roberto De Zerbi, che vola così a 39 punti in classifica a -7 dalla Lazio di Simone Inzaghi. Un Successo analizzato proprio dal tecnico del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Sembra come se oggi non avessimo meritato di vincere. Oggi abbiamo meritato di vincere. Poi certe accortezze, come stare più bassi, le abbiamo fatte volutamente. Rispettiamo tantissimo il Verona e credevo che andare alti a pressarli scatenasse ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Ilbatte ile si avvicina sempre di più alla zonadei neroverdi nella sfida del "Mapei Stadium" contro gli scaligeri, andata in scena questo pomeriggio e valida per la 27^ giornata di Serie A. Unimportante per la formazione di Roberto De, che vola così a 39 punti in classifica a -7 dalla Lazio di Simone Inzaghi. Unanalizzato proprio dal tecnico del, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Sembra come se oggi non avessimodi vincere. Oggi abbiamodi vincere. Poi certe accortezze, come stare più bassi, le abbiamo fatte volutamente. Rispettiamo tantissimo ile credevo che andare alti a pressarli scatenasse ...

Mediagol : Sassuolo, De Zerbi: 'Successo meritato, il Verona mette difficoltà tutti. Europa? Ci manca ancora qualcosa' - apetrazzuolo : SASSUOLO - De Zerbi: 'Il Verona mette in difficoltà tutti, abbiamo vinto con merito' - infoitsport : Le pagelle del Sassuolo - Berardi prezioso, esterni disattenti. De Zerbi non è un integralista - Cpt_Chloe_ : Oh no, ha vinto il Sassuolo. Inizia un'altra settimana di 'De Zerbi porta il tiki taka in Serie A' - infoitsport : Gol e spettacolo tra Sassuolo e Hellas Verona. Vince De Zerbi, scavalcato Juric: decide Traoré -