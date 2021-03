San Cipriano d’Aversa, muore dipendente comunale: è il terzo decesso in una settimana per Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Cipriano d’Aversa (Ce) – “Cari concittadini, un’altra grave notizia ci ha scosso stamattina. La morte dell’amico e dipendente comunale Luciano Benadduce, nel colpirmi profondamente per come è arrivata, ha lasciato sgomenta l’intera comunità ed ha fatto piombare ancor di più il nostro Comune nel baratro delle preoccupazioni causate da questo maledetto Covid-19“. Inizia così la nota del sindaco di San Cipriano d’Avrsa Vincenzo Caterino. “E’ il terzo decesso per Covid che piange questa comunità in una settimana. La morte di Luciano, lavoratore instancabile, persona dedita al prossimo e la cui sensibilità era nota a tutti, ha privato la sua famiglia e gli amici che lo hanno conosciuto della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Ce) – “Cari concittadini, un’altra grave notizia ci ha scosso stamattina. La morte dell’amico eLuciano Benadduce, nel colpirmi profondamente per come è arrivata, ha lasciato sgomenta l’intera comunità ed ha fatto piombare ancor di più il nostro Comune nel baratro delle preoccupazioni causate da questo maledetto-19“. Inizia così la nota del sindaco di Sand’Avrsa Vincenzo Caterino. “E’ ilperche piange questa comunità in una. La morte di Luciano, lavoratore instancabile, persona dedita al prossimo e la cui sensibilità era nota a tutti, ha privato la sua famiglia e gli amici che lo hanno conosciuto della ...

