‘Ricordi e bugie’ per Jim Carrey nel libro edito La nave di Teseo (Di sabato 13 marzo 2021) Jim Carrey è un attore di successo, ricco e privilegiato, ma e? anche profondamente solo. Forse la sua stagione migliore e? passata? Scopriamolo nel suo libro Quando pensiamo ad Hollywood, crediamo che sia un luogo perfetto, in cui la fama, le luci, gli applausi rendano le persone soddisfatte, ma non ci si rende conto, che ogni medaglia ha una doppia faccia, con la quale bisogna fare spesso i conti. Proprio di questo si parla nel libro, edito da La nave di Teseo, intitolato “Ricordi e bugie”, scritto da Jim Carrey e Dana Vachon. Nel volume, i due autori “raccontano il mondo dorato di Hollywood: le celebrita?, gli agenti, l’amicizia, gli amori, la dipendenza dalla notorieta?, i drammi interiori e quelli pubblici, la paura di smarrirsi e la ricerca della propria anima, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 marzo 2021) Jimè un attore di successo, ricco e privilegiato, ma e? anche profondamente solo. Forse la sua stagione migliore e? passata? Scopriamolo nel suoQuando pensiamo ad Hollywood, crediamo che sia un luogo perfetto, in cui la fama, le luci, gli applausi rendano le persone soddisfatte, ma non ci si rende conto, che ogni medaglia ha una doppia faccia, con la quale bisogna fare spesso i conti. Proprio di questo si parla nelda Ladi, intitolato “Ricordi e bugie”, scritto da Jime Dana Vachon. Nel volume, i due autori “raccontano il mondo dorato di Hollywood: le celebrita?, gli agenti, l’amicizia, gli amori, la dipendenza dalla notorieta?, i drammi interiori e quelli pubblici, la paura di smarrirsi e la ricerca della propria anima, ...

Advertising

pensacheculo_ : Bravissima. Oltretutto se le due persone non sono nemmeno in buoni rapporti non ha nemmeno senso condividere ricord… - MaurizioAnnunz4 : @stanzaselvaggia E'proprio questo il dramma per il popolo italiano che è stata gente come lei a raccontare cosa suc… - heydeIilah : Io avevo addosso gli stessi blue jeans E tu avevi in bocca le stesse bugie Quante volte ci abbiamo provato Dando vo… - claudioguerrini : @nicdemuro Quante interviste di promesse, proclami, giuramenti sarebbero da riproporre. Ma quelle no,per carità,las… - danavachon : RT @repubblica: Jim Carrey racconta Hollywood nel nuovo libro 'Ricordi e bugie': L’attore scrive, insieme alla firma del New York Times e d… -