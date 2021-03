Reddito di cittadinanza, arriva il Comitato scientifico (Di sabato 13 marzo 2021) arriva il Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza. A istituirlo è il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. L’obiettivo è quello di valutare come abbia funzionato finora il Reddito e cosa fare per migliorarlo. Servono “una manutenzione e un adattamento” ha detto il ministro, parlando di strumenti che “andranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 marzo 2021)ilper la valutazione deldi. A istituirlo è il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. L’obiettivo è quello di valutare come abbia funzionato finora ile cosa fare per migliorarlo. Servono “una manutenzione e un adattamento” ha detto il ministro, parlando di strumenti che “andranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : De Masi: “Sul reddito di cittadinanza ricerca luciferina per screditarlo. Disuguaglianze spesso aumentano in Paesi… - La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Lo schema di Bonaccini è riportare il Pd sulle posizioni di Renzi. Non è un caso che… - fattoquotidiano : Il ministro Orlando istituisce il comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza: sei componenti, la presi… - osva_o : @giulio_s @FmMosca Accetteranno il reddito di cittadinanza mondiale...anzi non aspettano altro...larve!!! - Franca32833698 : Spero che venga anche introdotta la norma che imponga lavori socialmente utili ai percettori di reddito di cittadinanza -