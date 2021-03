Pasqua 2021, zona rossa (quasi) per tutti: cosa si può fare (Di sabato 13 marzo 2021) L’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane ha spinto il governo ad adottare nuove misure a integrazione del Dpcm del 2 marzo per provare a contenere la diffusione della pandemia. Il 12 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato quindi un nuovo decreto legge, in vigore da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile. L’obiettivo è quello di fronteggiare con maggior decisione le varianti del coronavirus, in attesa che il nuovo piano vaccinale entri nel vivo. Il decreto ha sancito di fatto la fine della zona gialla (o perlomeno delle libertà concesse in quelle aree) e l’arrivo della zona rossa quasi ovunque per le vacanze di Pasqua. È stato scongiurato, invece, il lockdown totale, a differenza di quanto inizialmente paventato da alcune testate online. Ma cosa prevede nel dettaglio il ... Leggi su dilei (Di sabato 13 marzo 2021) L’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane ha spinto il governo ad adottare nuove misure a integrazione del Dpcm del 2 marzo per provare a contenere la diffusione della pandemia. Il 12 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato quindi un nuovo decreto legge, in vigore da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile. L’obiettivo è quello di fronteggiare con maggior decisione le varianti del coronavirus, in attesa che il nuovo piano vaccinale entri nel vivo. Il decreto ha sancito di fatto la fine dellagialla (o perlomeno delle libertà concesse in quelle aree) e l’arrivo dellaovunque per le vacanze di. È stato scongiurato, invece, il lockdown totale, a differenza di quanto inizialmente paventato da alcune testate online. Maprevede nel dettaglio il ...

