Pallanuoto, Serie A1 2021: il Savona sorprende l'Ortigia nella seconda giornata del Preliminary Round Scudetto (Di sabato 13 marzo 2021) Si sono giocati oggi tre dei quattro match del secondo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Nel Girone E il Telimar Palermo è stato sconfitto per 5-15 dalla Pro Recco, mentre il Posillipo è stato bloccato in casa sull'8-8 dalla Pallanuoto Trieste. Nel Girone F, invece, il Savona ha battuto l'Ortigia per 10-6, mentre è stata rinviata a data da destinarsi Salerno-Brescia, a causa di una positività al Coronavirus tra i lombardi, che ha portato allo slittamento della Final Four della Coppa Italia, che non si giocherà dunque la prossima settimana. Classifiche Preliminary Round Scudetto Girone E: Pro Recco 6, Telimar Palermo 3, ...

