Padre muore, l'ultimo desiderio per il figlio rimasto completamente solo

Amici e familiari del ragazzo stanno raccogliendo fondi per il suo futuro, così da poter soddisfare l'ultimo desiderio di suo Padre. Un Padre, morto di cancro lo scorso febbraio, ha chiesto alla famiglia e agli amici se avessero potuto aiutare a realizzare il suo ultimo desiderio e cioè che suo figlio potesse avere un futuro.

Ultime Notizie dalla rete : Padre muore Carmen De Burgos, storia della viaggiatrice femminista Il padre infatti era stato viceconsole in Portogallo. This content is imported from Instagram. You ... Muore quella stessa notte. A un'altra morte la condanna il regime franchista che di lì a poco ...

Operatrice socio - sanitaria di 54 anni va a trovare l'amica e muore d'infarto VITTORIO VENETO - Lutto a Ceneda per la morte di Rossana De Santis, da molti anni operatrice socio - sanitaria nella casa di riposo 'Padre Pio' di Tarzo. La 54enne è stata colpita da un malore mercoledì mattina mentre si trovava a casa di un'amica a Serravalle. Immediata la chiamata dei soccorsi e il trasporto della donna in ...

Marina di Pulsano, 16enne fa retromarcia con auto: investe padre che muore

Padre muore, l'ultimo desiderio per il figlio rimasto completamente solo

Amici e familiari del ragazzo stanno raccogliendo fondi per il suo futuro, così da poter soddisfare l'ultimo desiderio di suo padre ...

Mirko Casadei ricorda il padre Raul Il figlio di Raul Casadei, Mirko Casadei, ha voluto ricordare il padre, recentemente scomparso dopo essere risultato positivo al coronavirus.

