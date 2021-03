Oggi l’assemblea incorona Letta: «Il mio Pd saprà uscire dalle ztl» (Di domenica 14 marzo 2021) C’è un passaggio del discorso con cui Oggi alle 11.45 Enrico Letta presenterà il suo nuovo Pd che dà l’idea del progetto ambizioso che ha in mente: «Ci sono milioni di persone più fragili e il Pd deve parlare a loro, uscendo dalle ztl, dai centri urbani per rivolgersi alle aree più periferiche, geograficamente e socialmente». Ai più vulnerabili, agli esclusi, i dem «devono ricominciare a dare risposte», cominciando già in questi mesi del governo Draghi, ma pensando al dopo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 marzo 2021) C’è un passaggio del discorso con cuialle 11.45 Enricopresenterà il suo nuovo Pd che dà l’idea del progetto ambizioso che ha in mente: «Ci sono milioni di persone più fragili e il Pd deve parlare a loro, uscendoztl, dai centri urbani per rivolgersi alle aree più periferiche, geograficamente e socialmente». Ai più vulnerabili, agli esclusi, i dem «devono ricominciare a dare risposte», cominciando già in questi mesi del governo Draghi, ma pensando al dopo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AnaDono_ : RT @tg2rai: L'assemblea del #PD eleggerà #Letta segretario, che oggi a sorpresa è andato in un circolo romano del suo quartiere. @matteosal… - tg2rai : L'assemblea del #PD eleggerà #Letta segretario, che oggi a sorpresa è andato in un circolo romano del suo quartiere… - AlessiaPotecchi : ??Oggi su #lecronachedelmezzogiorno il mio articolo “Verso l’Assemblea Nazionale PD” ?? - Alleanza2020 : RT @DD_Forum: ?? Le proposte di #educAzioni su servizi educativi 0-6, tempo pieno e patti educativi, le trovate anche sulla @repubblica di o… - pino_nostro : RT @An_Bion: I fondi di private equity congelano l'offerta per la @SerieA. 'I club decidano prima sui #dirittiTv'. Ma intanto, alla vigilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi l’assemblea Il Pd di Zingaretti ‘finge’ di subire l’assedio combinato di Grillo e delle Sardine al Nazareno, in realtà lo voleva Tiscali Notizie