Nautica: Confindustria, al via iscrizioni al 61° salone di Genova (2) (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Il salone Nautico è il punto di riferimento consolidato e irrinunciabile dell'eccellenza di settore del Made in Italy e lo strumento strategico prioritario per tutto il settore della Nautica da diporto, che garantisce la presenza qualificata di espositori, addetti ai lavori e stampa internazionali grazie anche al supporto di Ice e Simest. L'accordo decennale sottoscritto nel giugno 2020 con Regione Liguria e Comune di Genova, e sostenuto anche dall'Autorità di Sistema del Mar ligure Occidentale, per l'organizzazione dell'evento, di cui Confindustria Nautica ha la titolarità, offre stabilità e possibilità di programmazione nel lungo periodo dell'evento, che dal 2023 potrà, inoltre, usufruire di un'area espositiva completamente rinnovata e funzionale, nell'ambito del progetto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - IlNautico è il punto di riferimento consolidato e irrinunciabile dell'eccellenza di settore del Made in Italy e lo strumento strategico prioritario per tutto il settore dellada diporto, che garantisce la presenza qualificata di espositori, addetti ai lavori e stampa internazionali grazie anche al supporto di Ice e Simest. L'accordo decennale sottoscritto nel giugno 2020 con Regione Liguria e Comune di, e sostenuto anche dall'Autorità di Sistema del Mar ligure Occidentale, per l'organizzazione dell'evento, di cuiha la titolarità, offre stabilità e possibilità di programmazione nel lungo periodo dell'evento, che dal 2023 potrà, inoltre, usufruire di un'area espositiva completamente rinnovata e funzionale, nell'ambito del progetto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nautica Confindustria Export manifatturiero, bilancio in chiaroscuro Segni negativi invece per la già citata nautica , che dopo il +68,5% del 3° trimestre registra nel ... Un dato, sottolinea Confindustria, che "Pe r un anno così drammatico, può definirsi soddisfacente e ...

Export manifatturiero 2020: chiusura dell'anno a - 12,9% Il risultato, elaborato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord sulla base dei dati Istat, ...1% del 3° trimestre, che risentiva fortemente delle oscillazioni di un settore come la nautica che, ...

Nautica: Confindustria, al via iscrizioni al 61° salone di Genova (2) Il Tempo Nautica: Confindustria, al via iscrizioni al 61° salone di Genova (2) (Adnkronos) - Il Salone Nautico è il punto di riferimento consolidato e irrinunciabile dell'eccellenza di settore del Made in Italy e lo strumento ...

Confindustria, in ripresa l’export del manifatturiero ma pesa l’aumento di costi delle materie prime Il risultato, elaborato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord sulla base dei dati ... che risentiva fortemente delle oscillazioni di un settore come la nautica che, già di per sé soggetto a ...

