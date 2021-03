Morandi come sta? Ricoverato per ustioni rischia di essere operato (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l'incidente domestico il cantante rischia di subire un intervento chirurgico: la decisione dell'equipe del Bufalini L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo l'incidente domestico il cantantedi subire un intervento chirurgico: la decisione dell'equipe del Bufalini L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

diavolesimo : @macho_morandi Oh macho... Già uno che si da del marchese da solo come minimo è frocio - bookedtrain : ma gianni morandi come sta? - _enz29 : @macho_morandi @Merr88_ Ma perché lui ce l’ha un po’ con Conte ma non ha mai detto che fanno schifo Non gli piacci… - n_cate : @macho_morandi Ma sono le stesse che commentano crush dicendogli che gli twerkerebbero in faccia o che vorrebbero e… - Quasi_Savoia : @macho_morandi @Merr88_ @_enz29 Ma che c’entra? Il discorso erano le affermazioni di Cassano che voi prendete come… -