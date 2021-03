Milan-Napoli | Pioli | “Recuperati Theo Hernandez | Rebic e Calhanoglu”

(Di sabato 13 marzo 2021) “Calabria e Romagnoli sono quelli in dubbio, deciderò domani. Oggi Alessio si è allenato con la squadra ma ha ancora qualche problemino. Penso che recupereremo. Per Ibra, Mandzukic e Bennacer bisogna aspettare la prossima settimana“. Lo ha detto Stefanoalla vigilia del big match di campionato tra. Dopo la bella prova contro il Manchester United, i rossoneri tornano in campo tre giorni dopo: “Abbiamo dovuto lavorare tanto, l’intensità è mentale prima di tutto e nelle ultime gare c’è stato gioco di squadra. E’ un modo di giocare impegnativo, per molti ragazzi è la prima stagione dove si gioca ogni tre giorni, un calo ci può stare ma siamo stati bravi ad imparare dalle nostre sconfitte. Se vogliamo mantenere certi ...

Commenta per primo L'emergenza infortuni non si placa in casa, alla vigilia della delicata trasferta di San Siro contro ilche rappresenta uno step fondamentale nella rincorsa a un piazzamento Champions League. In vista della sfida contro i ...Conferenza stampa Pioli: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida train programma domani a San ...Il big match del turno di Serie A va di scena a San Siro tra il Milan di Pioli e il Napoli di Gattuso, in campo per due obiettivi differenti. «Il Napoli è una squadra che gioca un ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato così la partita col Napoli in conferenza stampa. Il Napoli gioca un bel calcio, ha qualità, dopo un momento delicato si è compattato di nuovo. Resta ...