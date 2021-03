Mick Jagger in Sicilia | a Palermo visita Palazzo dei Normanni

Advertising

Agenzia_Ansa : Il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, si trova a Palermo. Il rocker ha visitato, in forma privata, Palazzo Rea… - MediasetTgcom24 : Mick Jagger turista a Palermo: visita a sorpresa al Palazzo Reale - MMedifocus : Mick Jagger affascinato dalla cappella... - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Agenzia_Ansa: Il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, si trova a Palermo. Il rocker ha visitato, in forma privata, Palazzo Reale. E'… - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Mick Jagger turista a Palermo, visita a Palazzo dei Normannihttps:// -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Jagger

Chestia trascorrendo un lungo periodo in Italia ormai non è più un mistero: l'ultimo avvistamento era stato, a inizio marzo, ad Agrigento . Stavolta, il frontman dei Rolling Stones ha scelto ...Tra i paesi da visitare, nell'approfondimento sono citati in particolare Marzamemi, borgo marinaro recentemente visitato anche da, e Portopalo di Capo Passero . Il Golfo di Squillace in ...La rockstar è da ottobre nell’Isola. Ieri ha visitato Palazzo Reale e la Cappella Palatina, dove ha chiesto di poter restare solo ...Proseguono le vacanze siciliane di Mick Jagger (nella foto a Siracusa). Sneakers ai piedi, mascherina bianca sul volto: ieri mattina era a Palazzo Reale a Palermo, sede dell’Assemblea regionale sicili ...