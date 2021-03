Mercato Juventus | sfida con l’inter per il top player del City

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 13 marzo 2021)– Continua la rivoluzione in casa. A giugno Paratici vuole dare l’assalto a diversi fenomeni, per alzare il livello qualitativo della rosa. Uno di questi è Sergio Aguero, che può arrivare a parametro zero. L’attaccante argentino, infatti, è stato messo ai margini dal tecnico dei Citizens Pep Guardiola, spedito più volte in panchina. Sembrano ridursi al lumicino le possibilità che il Kun possa rinnovare il suo contratto con la compagine inglese in scadenza il prossimo giugno, Juve e Inter sono pronte arsi.conper Aguero Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive in un senso o nell’altro. Trai due club, quello che sembra essere in vantaggio ...