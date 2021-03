Magrini Aifa | «Troppi allarmi su AstraZeneca senza dati | vaccinatevi senza paura»

(Di sabato 13 marzo 2021) Nei giorni scorsi l’Agenzia italiana del farmaco () aveva deciso di sospendere la somministrazione delle dosi di un lotto del vaccino anti-Covid didopo i decessi di due persone. A distanza di pochi giorni, dopo le rassicurazioni da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulle pagine del Corriere anche Nicola, direttore dell’agenzia del farmaco, invita alla calma. «Il vaccino diè sicuro – dichiara-. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averneal momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità». Oggi l’autopsia sul militare di Augusta Rispetto ai decessichiarisce che in ...

Così Nicola, direttore di, l'agenzia italiana del farmaco in una intervista al Corriere della Sera. 'Le evidenze scientifiche parlano. Milioni di persone sono state trattate in tutto il ...): "Vaccino è sicuro" "Il vaccino di AstraZeneca è sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ...Nicola Magrini, direttore dell'Aifa, in un'intervista al Corriere della Sera rassicura: "Il vaccino di AstraZeneca è sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna av ...